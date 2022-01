Esquilino: al Bar senza Green Pass, 280 euro di multa a lui e al titolare

Esquilino, multato per essere entrato nel bar senza green pass. Pioggia di multe a Roma e Provincia nelle ultime ore a seguito dei controlli mirati dei Carabinieri per verificare il possesso della certificazione verde e più in generale in merito ai controlli sul rispetto delle normative anti Covid. In particolare i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno sorpreso un avventore di un bar nei pressi di via Principe Umberto privo di Green Pass e lo hanno sanzionato unitamente al titolare del locale che ha omesso di controllarlo all’ingresso. Entrambi sono stati multati per 280 euro.

Roma, controlli anti Covid dei Carabinieri

Le verifiche hanno interessato, tra le altre, il rispetto della normativa in materia di green pass ma anche per ciò che riguarda il mancato uso delle mascherine, anche all’aperto. Non solo. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno inoltre sanzionato ad esempio anche il dipendente di una farmacia che svolgeva attività lavorativa pur essendo sprovvisto della prevista Certificazione Verde. Per lui una multa da 600 euro.

Multe sul litorale

Anche sul litorale romano non sono mancati i controlli. In particolare nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno identificato 49 persone e controllato 6 esercizi commerciali. Ad esito degli accertamenti sono scattate sanzioni per tre clienti di un bar sorpresi a consumare senza essere in possesso di Green Pass e il titolare per la mancata verifica della certificazione all’ingresso del locale degli avventori. Multato anche un 47enne sorpreso sul lungomare degli Ardeatini a passeggiare senza indossare la prevista mascherina.