Formula E a Roma, chiudono la Colombo e lo svincolo della Pontina sul GRA: ecco da quando

Quasi tutto pronto per la Formula E a Roma, la serie automobilistica che fa tappa nella Capitale. O meglio, il circuito si snoderà nel quartiere Eur. Per la gioia dei ‘fan’ e per la poco felicità degli automobilisti perché prima della gara, che si terrà nel weekend del 9 e il 10 aprile, ci saranno gli allestimenti, il montaggio, tutta la fase ‘preparatoria’. E, inevitabilmente, disagi, chiusure e percorsi degli autobus deviati.

Formula E 2022 a Roma: quando chiude la via Colombo

Giovedì 7 aprile dalle 20.30 fino alle 5.30 della mattina dell’11 aprile sarà chiusa via Cristoforo Colombo nelle due direzioni: tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa.

I percorsi alternativi

Durante la chiusura del tratto di Colombo, come fa sapere Roma Mobilità, possibili percorsi alternativi saranno la Laurentina, l’Ardeatina, via Ostiense e la Via del Mare e ancora l’autostrada Roma-Fiumicino.

Negli stessi giorni, la zona interdetta sarà compresa tra viale del Pattinaggio, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell’Arte e viale dell’Artigianato, viale dell’Atletica.

Le deviazioni degli autobus

Chiusure sì, ma anche deviazioni per i bus. In particolar modo quelli delle linee 30, 31, 170, 670, 714, 779, 780, 791, C7, C8, nMB, nME. Il sabato e la domenica, invece, sarà vietato anche l’accesso pedonale all’interno del cosiddetto anello azzurro (tranne per gli autorizzati). Qui maggiori dettagli.

Chiude (anche) lo svincolo della Pontina

Non solo la Colombo. Disagi e ripercussioni ci saranno anche sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio per raggiungere la Capitale. Una strada già da ‘incubo’ di per sé, tra incidenti e cantieri in corso. A tutto questo si aggiungerà la Formula E. Dalle 6,30 alle 12 circa dell’8 aprile, venerdì, è prevista la chiusura dell’uscita “Pontina” del Gra (solo le rampe in direzione Eur). Saranno, invece, regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e quella in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli Laurentina e Via del Mare/Ostiense.