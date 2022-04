Come vedere la Formula E Roma 2022 in diretta e streaming: orari e gare

Formula E 2022: l’appuntamento italiano è a Roma, sabato 9 e domenica 10 aprile. I 22 piloti si contenderanno la vittoria sul circuito dell’Eur. Nel seguente articolo elenchiamo come e dove poter vedere le Gare.

Leggi anche: Roma, Formula E: tutte le deviazioni del traffico per auto e mezzi pubblici

Formula E 2022: orari e canali

Per prima cosa ricordiamo che la Gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e Sky Spot Uno, ma sarà possibile anche usufruire dello streaming su Youtube, grazie al canale ufficiale di FIA Formula E. Nello specifico abbiamo:

Prove Libere: sabato 9 aprile, 7.15 (Mediaset); streaming alle 9.30;

Qualifiche e superpole: sabato 9 aprile 10.40-11.55 (Mediaset, Sky e streaming);

Gara: sabato 9 aprile, 15.00-16.00.

Prove Libere: domenica 10 aprile a partire dalle 8.30 (live streaming);

Qualifiche e superpole: domenica 10 aprile 10.40-11.55 (Sky e Mediaset)

Gara: domenica 10 aprile ore 15.00

Ricordiamo che in streaming si può usufruire anche di Mediaset Infinity, Sport Mediaset, Youtube e Sky Go. L’appuntamento italiano dell’E-Prix sarà della quarta e quinta tappa dell’ottava stagione del campionato di Formula E. La fine dello stato d’emergenza ha riportato la capienza al 100%: ciò vale sia per gli spalti che per lo schermo della Green Arena, l’area verde si trova vicino alla pista. Chi ha acquistato il biglietto potrà anche andare nell’Allianz E-Village, un’area che ha anche punti di ristoro, simulatori di guida e dove si possono incontrare i piloti per gli autografi.

Leggi anche: Formula 1 Australia 2022: programma, date e orari di prove, qualifiche e gara

(Foto Instagram di Oliver Turvey)