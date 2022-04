Pontina, terribile incidente: travolta e uccisa una donna

Grevissimo incidente questa mattina sulla SS 148 Pontina. Un pedone è stato travolto e ucciso da una Jeep Renegade condotta da un uomo italiano di 47 anni. Si tratta di una donna al momento non ancora identificata, dall’età apparente tra i 45 e i 50 anni.

Probabilmente si tratta di una donna senza fissa dimora. La signora è purtroppo deceduta sul colpo.

Incidente mortale via Pontina a Spinaceto

È successo al chilometro 13, all’altezza di Spinaceto/via Vallerano, attorno alle ore 5:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, VIII Tintoretto, per i rilievi e per gestire la viabilità. I caschi bianchi dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. La laterale della Pontina è stata chiusa. Al momento sono tutt’ora in corso i rilievi e la strada risulta ancora chiusa.

Due giorni fa un’altra vittima

Solo due giorni fa un altro incidente sulla Pontina era costato la vita a un 53enne. Lo scontro questa volta era avvenuto al chilometro 97.800, nel Comune di Terracina, tra una Lancia Y e una Nissan Qashqai. Ad avere la peggio il conducente della Lancia Y, mentre l’uomo alla guida dell’altra auto era rimasto gravemente ferito.