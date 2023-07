Formula E, tragedia sfiorata: un testacoda e due auto distrutte

Formula E. Tragedia sfiorata sulla pista dell‘E-Prix di Roma. Durante il nono giro di gara 1 dell’evento due auto sono andate distrutte nel terribile incidente. Immediata la bandiera rossa sventolata dai direttori di gara. Protagonista dell’incidente è stato il pilota Sam Bird di Jaguar.

Spaventoso incidente nell’E-Prix di Roma

Sam Bird avrebbe perso il controllo della sua monoposto alla curva 6 finendo contro un muro per poi invadere la pista in testacoda. Alcuni piloti sono riusciti ad evitare l’auto ma non tutti. Il primo a schiantarsi contro il veicolo è stato l‘Envision di Buemi, che a sua volta è stato tamponato da Da Costa, che è finito sotto la sua monoposto. Infine, Mortara si è schiantato a tutta velocità contro Bird.

L’incidente ha costretto i direttori di gara a sventolare la bandiera rossa e a interrompere il Gran Premio. Le monoposto sono andate completamente distrutte. I piloti, dopo diversi minuti di tensione, si sono recati dai rispettivi medici e fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni.

Formula E: quarto successo nella Capitale per Mitch Evans

Nonostante l’enorme spavento al termine della gara 1 dell’E-prix di Roma di Formula E ha vinto per la quarta volta, il terzo successo consecutivo, nella corsa capitolina Mitch Evans, l’alfiere della Jaguar. A tre gare dal termine, Evans è così salito al terzo posto a 24 punti dal nuovo leader Nick Cassidy a quota 171 punti. “Quattro vittorie qui sono incredibili, non so cosa ci sia in questo posto, ma adoro la pista”, ha confessato il neozelandese a Repubblica.

Un grande successo questa Formula E: i biglietti tutti esauriti ne sono la prova e anche oggi il pubblico non mancherà. Prima della partenza il concerto dei Coma Cose nell’Allianz Fan Village riscalderà l’audience. Al termine della gara odierna gli addetti ai lavori smantelleranno il circuito: via Cristoforo Colombo sarà riaperta al traffico dalle 5.30 di lunedì mattina.