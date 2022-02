Fuga di gas sulla Laurentina: ripristino utenze, situazione viabilità, tutti gli aggiornamenti sull’emergenza

Fuga di gas sulla Laurentina, ecco la situazione all’indomani dell’incidente che ha gettato nel caos un intero quadrante. Sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino delle utenze nel quartiere di Fonte Laurentina, sia per ciò che riguarda la luce che il gas i quali risultano comunque tornati regolarmente in praticamente tutte le zone interessate. Dal punto di vista della viabilità permane invece la chiusura della Laurentina. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti.

Fuga di gas sulla Laurentina: la situazione nel quartiere

Per conoscere gli ultimi aggiornamenti abbiamo raggiunto telefonicamente Antonio Sotillo, Consigliere del IX Municipio che sin dall’inizio di questa emergenza si è attivato in prima persona per fornire tutte le informazioni utili ai cittadini in tempo reale “supportato – come ci spiega – anche dalla Presidente del Municipio Titti Di Salvo e dall’Assessore alla scuola e ai lavori pubblici Paola Angelucci che ringrazio molto”.

I lavori dell’Italgas, come vi abbiamo raccontato stamattina, sono terminati alle 3:30 ed è stata data priorità alle famiglie più bisognose, con bambini piccoli o con persone malate. Ma qual è la situazione attuale?

«Il gas al momento risulta ripristinato in quasi tutte le palazzine, ne mancano davvero pochissime ma anche in queste tornerà a breve. Purtroppo i lavori sono stati lunghi e complicati, basti pensare che in molti casi è stato necessario sostituire completamente valvole e tubi. Devo ringraziare per questo soprattutto le squadre Italgas, ma anche chiaramente il personale degli altri enti intervenuti e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per risolvere le criticità e ripristinare la situazione», ci dice.

Quadro analogo sul fronte della luce. «Anche per ciò che riguarda l’elettricità siamo quasi alla totalità delle cabine ripristinate. In fase di ultimazione anche alcuni interventi sulla rete della fibra, rimasta anche qui interessata da quanto accaduto, aggiunge Sotillo.

Chiusa ancora la Laurentina, ponte rimarrà aperto fino a fine emergenza

Dal punto di vista della viabilità resta ancora chiusa la Laurentina nel tratto compreso tra la Circonvallazione Meridionale e Via di Vallerano. La corsia in direzione Roma centro è tuttavia percorribile, mentre in direzione fuori città ancora no. Il ponte del Filobus è e rimarrà aperto in entrambi i sensi di marcia per il transito fino a cessata emergenza che, come spiega Sotillo, “è da intendersi fino alla riapertura completa della Laurentina”.

Fuga di gas sulla Laurentina: cosa è successo

Ricordiamo che, come spiegato da Italgas, un’azienda terza, estranea alla sua, impegnata in alcune attività di perforazione del sottosuolo ha danneggiato una condotta del gas naturale e ha provocato una grande dispersione. Ingenti i danni e le ripercussioni fino ad ora, con tantissime famiglie rimaste ieri temporaneamente senza gas né luce.