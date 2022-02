Fuga di gas sulla Laurentina, migliaia di famiglie senza luce né gas: strade ancora chiuse e traffico in tilt

Amaro risveglio questa mattina per migliaia di famiglie in zona Fonte Meravigliosa, a Roma, dove ieri, su via Laurentina, c’è stata un’enorme fuga di gas a causa di una conduttura trivellata per sbaglio. I tecnici, a scopo precauzionale hanno interrotto in tutta la zona la fornitura non solo del gas, ma anche dell’elettricità e da ieri pomeriggio intorno alle 16 gli utenti non hanno la possibilità di utilizzare il riscaldamento né l’acqua calda, oltre ovviamente la luce o la connessione internet.

Niente luce e gas in migliaia di abitazioni

“Fateci sapere se le scuole sono aperte o chiuse”, chiedono i genitori attraverso il gruppo Facebook di quartiere. Ieri sera, alle 22::00 il consigliere municipale Antonio Sotillo aveva assicurato che entro 4 ore le utenze sarebbero state riattivate e l’apertura delle scuole garantita in sicurezza. Ma la brutta sorpresa di stamattina ha gettato tutti nel panico, a partire dalla viabilità. Molte scuole non hanno corrente e per questo non potranno garantire le lezioni: a breve forniremo l’elenco completo.

Traffico in tilt

Per quanto riguarda le strade, la Laurentina è stata riaperta solo nel tratto necessario per arrivare alla rotatoria (percorribile) e poi prendere via Castel di Leva, ma resta chiusa in direzione centro. Le ripercussioni sul traffico sono pesantissime: intasati il Grande Raccondo Anulare, via Pontina, via Ardeatina, via Castel di Leva e tutte le strade limitrofe a via Laurentina.

Gli aggiornamenti: strade e scuole

I lavori dell’Italgas sono terminati alle 3:30, ma per riattivare le utenze serve ancora tempo, in quanto deve rialzarsi la pressione. Si parte dalle famiglie più bisognose, con bambini piccoli o con persone malate. Per quanto riguarda invece il ripristino della corrente pare ci siano problemi maggiori, perché i tecnici della Terna hanno iniziato i lavori solo da pochi minuti. Adesso verranno quindi riattivate le varie utenze, lasciando per ultimo il tratto dove si stanno facendo i lavori.

Le scuole statali di via Capelli e via Brunetti sono aperte, mentre le scuole nella parte vecchia del quartiere in via Bruno de Finetti sono ancora senza servizi e quindi sono chiuse.