Genoa-Lazio, dove vedere la diretta della partita in tv e in streaming

Genoa-Lazio, ecco come vedere la partita. L’incontro di Serie A Genoa Lazio di potrà vedere in diretta su Dazn o Sky Domenica 10 Aprile alle 12:30. Il Genoa, reduce dalla sconfitta contro il Verona che ha interrotto 8 risultati utili consecutivi, sfiderà domani la Lazio. Vediamo le modalità per vedere in diretta tv o in streaming la partita.

Dove vedere Genoa-Lazio in Tv

La partita verrà trasmessa su Dazn. Per vederla avrai bisogno di una smart tv collegandoti all’applicazione della piattaforma. Se hai una tv non smart avrai bisogno di collegare al televisore uno di questi: TIMVISION Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox e Playstation.

Inoltre potrai vedere la diretta su Sky nello specifico: Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite).

Leggi anche: Totti, Cristian in serie A: l’esordio entro il 2023

Dove vedere Genoa-Lazio in streaming

Potrai vedere la partita anche in streaming. Ti basterà scaricare l’app per tablet o smartphone o andare sul sito ufficiale con il tablet o il notebook. Lo stesso procedimento ti servirà anche per SkyGo.

Potrai seguire comunque la partita rimanendo sempre connesso sul portale GOAL, dove ti arriveranno le notizie, attraverso la cronaca scritta, minuto dopo minuto con gli tutti gli aggiornamenti.