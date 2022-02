Gmail cambia grafica, ecco come sarà il servizio di posta elettronica e quando si aggiorna

Gmail cambia grafica: è ufficiale. Annunciato il nuovo layout da Google e sarà disponibile man mano che Google farà l’aggiornamento. Il nuovo design punta sulla semplicità: tutti gli strumenti saranno disponibili in modo molto più immediato, senza bisogno di fare le ricerche nei vari tab. Vediamo insieme i dettagli!

Nuova grafica Gmail: ecco cosa cambierà

Si parte con la nuova sidebar, sita sul lato sinistro e in cui si trovano le varie icone principali. Nella parte inferiore si possono ritrovare subito le chat heads più recenti. Queste le parole rilasciate al riguardo: «Quando attivato, il nuovo menu di navigazione permette agli utenti di spostarsi facilmente tra la propria email, conversazioni importanti e di unirsi a meeting senza dover passare ad un’altra scheda o aprire una nuova finestra». Fondamentali anche le nuove notification bubbles, realizzate in modo da evitare le distrazioni e, anche, una maggiore rapidità nelle varie attività. Novità in arrivo anche sulla barra in alto: si troveranno i risultati sia delle mail che delle chat, in modo, sempre, di semplificare e velocizzare la fruizione e trovare rapidamente ciò che serve. Novità previste anche sul lato estetico: il tasto “scrivi” sarà blu e non più rosso, inoltre i vari elementi avranno delle linee più arrotondate. Infine la chat non si configurerà più a destra.

Quando arriveranno i cambiamenti

Ma quando arriveranno tutte queste novità? Si partirà martedì 8 febbraio 2022 con i test, disponibili con un meccanismo opt-in (in questa fase sarà possibile tornare all’interfaccia classica). Poi, quando ciò sarà partito, arriveranno maggiori informazioni sul Workspace Updates Blog (nel Help Center). Sarà solo ad aprile 2022 che gli altri utenti, quelli che non hanno partecipato al test, avranno la nuova interfaccia come predefinita, ma, in questa fase, sarà possibile tornare a quella classica (nelle impostazioni). Solo entro la fine del 2022 il cambio sarà definitivo e non si potrà più tornare all’attuale versione. Google ha anche asserito che la nuova visualizzazione giungerà con un account Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Non profit, G Suite Basic o Business. Quindi, per ora, non ci sarà per chi si avvale di Workspace Essentials. Non si sa, inoltre, quando queste novità saranno ampliate a coloro che usano la versione gratuita di Gmail.