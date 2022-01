Green Pass base o rafforzato per viaggiare in aereo, treno, nave e altri mezzi di trasporto

Green Pass: ecco le nuove regole per quanto riguarda i trasporti. Dai treni agli aerei, dove è richiesta la certificazione rafforzata. Ancora: le nuove norme di trasporto per i giovanissimi e quali mezzi può prendere chi non ha alcun Green Pass. Questione incerta per quanto riguarda i viaggi internazionali, dove è necessario seguire le regole del Paese di arrivo. Ecco un rapido riassunto, utile per fare un po’ di chiarezza.

Green Pass: nuove regole per i trasporti

Per prima cosa segnaliamo la variazione sulla durata del Green Pass. A differenza di altre nazioni, in Europa, a partire dal 1 febbraio la certificazione verde sarà valida solo per 9 mesi. In Italia, invece, sarà un tempo ancor più ridotto: appena 6 mesi. Un situazione che creerà alcune problematiche per chi viene dall’estero: infatti chi ha fatto la dose, per esempio, da 7 mesi avrà il Green Pass valido in Europa, ma esso sarà annullato in Italia. Novità in arrivo, a partire dal 10 gennaio questa volta, anche nell’ambito dei trasporti. Infatti sono previsti controlli relativi al solo Green Pass Base fino al 9 gennaio 2022 mentre, per i medesimi luoghi, a partire dal 10 gennaio 2022 ci vorrà il Super Green Pass. Ecco di quali trasporti si parla:

Mezzi di trasporto pubblico o privato di linea (treni interregionali, aerei nazionali, navi e traghetti e autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni);

Autobus urbani e corriere;

Trasporto scolastico dai 12 anni compiuti.

Invece non vi saranno controlli di alcun tipo di certificazione per i bambini al di sotto dei 12 anni (neanche sugli scuolabus). Per questi, però, è richiesto l’obbligo di FFP2. Nessun controllo anche su auto private, mezzi di mezzi di trasporto pubblico non di linea (taxi e autovetture fino a 9 posti). Il Green Pass Base, invece, verrà richiesto sulle metropolitane e i voli internazionali.

I viaggi in aereo

Situazione particolare prevista per i viaggi in aereo. In questo caso è necessario fare una distinzione tra le destinazioni: infatti chi viaggerà all’interno dell’Italia avrà bisogno del Super Green Pass mentre chi si reca all’estero potrebbe necessitare solo del tampone. Questo perché, per i viaggi internazionali, fanno fede le regole del Paese d’arrivo. In Europa, per esempio, è necessario solo il Green Pass concesso con il semplice tampone negativo. Quindi un non vaccinato può tranquillamente muoversi dall’Italia all’Europa. Al suo rientro, però, dovrà osservare 5 giorni di quarantena ed effettuare un altro tampone.