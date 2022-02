GTA 6: anticipazioni, data di uscita, trama e curiosità sul nuovo capitolo del videogioco Rockstar Games

GTA 6, quando arriva il nuovo attesissimo titolo? Grand Theft Auto è sicuramente una delle serie più amate dai videogiocatori. Fino a ora sono usciti 5 capitoli, più vari spin-off ed è attesissimo il 6° videogioco, anche se per ora non abbiamo né il nome né la data di uscita. Ma la Rockstar Games non lascia i suoi fan con il fiato sospeso e ha confermato che sta sviluppando il nuovo capitolo della serie. Scopriamo insieme tutte le novità!

GTA 6: il commento

“Vista l’incredibile longevità di GTA V, sappiamo che molti di voi hanno chiesto informazioni sul prossimo capitolo della serie”, dice una nota. “Con ogni progetto in cui ci imbarchiamo il nostro obiettivo è sempre quello di muoversi significativamente al di là di quello che abbiamo creato in precedenza”. Infine, le parole che tutti i giocatori aspettavano da tempo: “Siamo felici di confermare che lo sviluppo del prossimo capitolo della serie di Grand Theft Auto è a buon punto. Non vediamo l’ora di condividere di più appena saremo pronti a farlo”.

Data di uscita e ambientazione

Ma quando sarà, finalmente, la data di uscita? Alcuni “rumor” fanno pensare al 2025, quindi tra almeno tre anni. Inoltre sembrerebbe che l’ambientazione, questa volta, saranno gli anni Ottanta. Resta da tenere a mente, in ogni caso, che nessuna di queste informazioni è stata confermata. Nell’attesa del 6° capitolo si può continuare, nel frattempo, a giocare a GTA V, titolo che ormai ha quasi dieci anni ma che uscirà il 15 marzo 2022 anche per PlayStation 5 e Xbox Serie X/S.