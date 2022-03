Indicato come mediatore nella guerra russo ucraino, l’oligarca russo Roman Abramovich avrebbe accusato dei sintomi di avvelenamento. La notizia è stata riportata sia dall’agenzia Blomberg sia dal Wall Strett Journal.

Abramovich non sarebbe tuttavia il solo a risentire dei sintomi di un presunto avvelenamento che rsalirebbe all’inizio del mese di marzo . Altrettanto hanno infatti denunciato anche i membri della delegazione ucraina, aventi il compito di portare avanti le trattative di pace.

Abramovich vola a Mosca e porta a Putin una lettera di Zelensky

Secondo alcune indiscrezioni, il magnate russo nelle ultime ore si sarebbe recato a Mosca con un aereo privato dalla Turchia portanto a Putin una lettera da parte del presidente ucraino Zelensky.

Intanto i negoziati non si fermano. È infatti fissato per domani proprio in Turchia un nuovo giro di negoziati tra due delegazioni dei rispettivi ministri degli esteri.

L’oligarga russo come mediatore del conflitto

L’oligarga Roman Abramovich è stato spesso indicato come figura mediatrice del conflitto che da oltre un mese si combatte alle porte dell’Europa.

L’uomo di origini russo-israeliane ha 55 anni e sua madre è nata in Ucraina. Un altro elemento a sostegno di questa tesi è il fatto che il presidente ucraino Zelensky abbia chiesto agli Stati Uniti di non includere l’oligarga nella ‘black list’ dai cittadini russi da colpire con le sanzioni.

Foto Agenzia Ansa