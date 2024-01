Inseguimento a Roma est: 22enne si schianta contro furgone e Volante, passeggeri in fuga

Un ferito, un furgone e una Volante della Polizia di Stato danneggiate. E’ questo il bilancio di un inseguimento avvenuto ieri sera nella zona di Roma est. Ecco cosa è successo.

Serata decisamente movimentata a Roma dove un ragazzo di 22 anni ha seminato il panico nel quadrante est della Capitale. Il giovane ha ignorato l’alt della Polizia di Stato, impegnata in un controllo del territorio, dando così vita ad un rocambolesco inseguimento.

Scene da film insomma, con manovre azzardate che hanno messo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti. Non a caso il conducente di un furgone, “speronato” dalla macchina in fuga, è rimasto ferito anche se fortunatamente in modo non grave.

Inseguimento in Via San Biagio Platani a Roma

Il tutto è successo ieri sera, quando erano da poco passate le 21.00 di sabato 6 gennaio 2024, giorno della Befana. Siamo in Via San Biagio Platani, una traversa tra le zone di Valle Fiorita, Torre Gaia e Tor Bella Monaca, a Roma est. E’ qui che la Volante della Polizia di Stato ha provato a fermare un’auto sospetta con a bordo quattro persone. Quest’ultima però, anziché fermarsi all’alt, ha accelerato cercando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato così un testa a testa tra la macchina in fuga e la Polizia nel corso del quale è rimasto coinvolto dapprima un furgone – ferito in modo lieve il suo conducente – e poi la Volante stessa. Due incidenti che, di fatto, hanno segnato l’epilogo dell’inseguimento.

Denunciato, caccia ai passeggeri

Il giovane, italiano, alla fine è stato bloccato e denunciato. Le altre tre persone che erano in macchina con lui sono riuscite invece a fuggire facendo perdere le proprie tracce. All’interno del mezzo è stata rinvenuta una mazza di ferro che è stata sequestrata dai poliziotti. In fase di accertamento i motivi che hanno spinto il ragazzo ad ingaggiare il pericoloso inseguimento con le forze dell’ordine. Sul caso, a questo proposito, proseguono gli accertamenti del Commissariato Casilino.