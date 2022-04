Covid, ecco gli effetti dopo 6 mesi: problemi al cuore e torace

Il coronavirus rappresenta per molti aspetti ancora un mistero, e ciò che si domandando in molti è cosa accade una volta che passa. Soprattutto, ciò che spaventa e preoccupa la popolazione è la possibilità che lo stato di salute non torni come prima, ma possano invece restare degli strascichi o peggio. Tutti questi interrogativi trovano risposta in un recente studio pubblicato sul Journal of International Medicine. E’ stata presa in considerazione la popolazione della zona più colpita, in Europa, durante la prima ondata: la Lombardia. Ad aver lavorato al progetto è stato un folto team di esperti proprio di questa regione. Per prima cosa è stato tracciato ogni evento sanitario da quando i tamponi sono usciti negativi (30 giugno 2020) alla fine dello stesso anno. I risultati, purtroppo, non sono stati particolarmente rosei, ma procediamo con ordine.

Donne meno gravi degli uomini