Malamovida, Gualtieri pronto alla firma per chiusura alle 22.00: a pagare saranno i minimarket

Roma. Presumibilmente proprio nelle prossime ore di questa giornata, il Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri famerà un’ordinanza che imporrà la chiusura anticipata dei minimarket alle 22.00. La disposizione riguarderà solamente i fine settimana per i prossimi 30 giorni. Il tutto avverrà, con ogni probabilità, a seguito dell’incontro previsto con il comitato per l’ordine e la sicurezza di oggi pomeriggio. Come se la malamovida provenisse effettivamente solo dai minimarket, che ora dovranno rimetterci. Non vengono penalizzati, in tal modo, gli esercizi commerciali che distribuiscono alcool e vivande come di consueto.

Colpiti solamente i minimarket a Roma

L’obiettivo, come è stato detto anche da molte testate, è quello di non penalizzare i commercianti che si comportano bene. Ma allora perché mirare ad una categoria precisa e definita come quella dei minimarket? Sul punto si è espresso anche il segretario di Radicali Roma, Leone Barilli: ”L’ordinanza sindacale annunciata a Roma che avrà come effetto la chiusura alle 22:00 dei minimarket per contrastare la movida violenta nelle aree interessate dal fenomeno nei Municipi I e II di Roma “prevedibilmente non otterra’ effetti significativi”.

Pronta ordinanza per contrasto a malamovida

Aspettiamo, ovviamente, il responso dell’incontro di oggi pomeriggio e il testo completo dell’ordinanza per capire meglio. Le zone di maggiore criticità per la malamovida sono senza dubbio Trastevere e San Lorenzo. Qui, da anni ormai, i residenti sono costretti ogni fine settimana ad essere vittime di urla, schiamazzi, faide risse, atti vandalici e musica a tutto volume che penetra le mura di casa. Senza contare, certo, tutta l’immondizia creata: vetri, bottiglie rotte, bicchieri di plastica e molto altro abbandonato anche sulle auto parcheggiate.