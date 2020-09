Maria Teresa Ruta: chi è, anni, carriera, vita privata, figli, Guenda, Grande Fratello Vip, curiosità

Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per il ritorno in tv del reality tra i più seguiti dagli italiani. A settembre 2020 infatti prenderà il via la nuova edizione in prima serata su Canale 5. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Maria Teresa Ruta. Conosciamola meglio…

Maria Teresa Ruta: chi è, anni, carriera

Maria Teresa Ruta è nata a Torino il 23 aprile del 1960, da padre siciliano e madre originaria di Taurianova. Da bambina è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino. Nel 1976 è entrata nel mondo dello spettacolo quando ha partecipato e ha vinto il concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio, in Liguria. L’anno successivo si è divisa tra Torino e Roma, dove ha iniziato a fare i provini e dove ha subito un tentativo di stupro a Trastevere il pomeriggio del 14 agosto del 1977. Maria Teresa Ruta ha cominciato a recitare in teatro nella compagnia torinese di Carlo Campanini, alternando a questo il lavoro di fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica nella Capitale. Seguono, poi, le prime apparizioni come soubrette in varietà televisivi della Rai. Ha anche condotto sei edizioni dello Zecchino D’Oro. Tanti programmi tv nella sua lunga e brillante carriera.

Dal 2019, inoltre, è ospite ed opinionista ricorrente a Pomeriggio Cinque.

Maria Teresa Ruta: la vita privata, i figli, marito

Maria Teresa Ruta ha sposato nel 1987 il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. Dall’unione sono nati due figli: Guendalina nel 1988 e Gianamedeo nel 1992. La coppia si è separata nel 1999 e ha divorziato nel 2004. Maria Teresa dal 2006 è legata sentimentalmente al fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è sposata nel 2015.

Maria Teresa Ruta: curiosità

Nel 2012 ha dichiarato di soffrire di una lieve forma di dislessia. Nel 2015, inoltre, si è candidata al Consiglio comunale di Luino (Varese) con la lista civica La Grande Luino, di area Forza Italia, ma ha ottenuto 37 preferenze e non è stata eletta.