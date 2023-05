Massimo Ranieri è fidanzato? Chi è la compagna attuale, età e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento con Domenica In, in onda su Rai 1 con la celebre conduzione di Mara Venier. Sarà un momento di gioia e relax per tutti i telespettatori e le telespettatrici. Come di consueto, saranno diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche il celebre cantante Massimo Ranieri. Ad oggi è fidanzato? Questa è la domanda più gettonata, ecco tutto quello che sappiamo sui suoi nuovi amori e la sua vita privata!

La vita privata di Massimo Ranieri

La vita privata di Ranieri è stata piuttosto turbolenta. Ha avuto tre grandi amori nella sua vita: Franca Sebastiani è la prima, con cui ha avuto una figlia di nome Cristiana, che ha riconosciuto solo molti anni dopo, quando lei aveva 30 anni. Il cantante si è poi innamorato di Barbara Nascimbene, con cui ha avuto un amore passionale ma non molto lungo. Poi l’ultimo amore del cantante: Leyla Martinucci. Ecco uno scatto della figlia del cantante con il suo libro: “Riconosciuta” in cui racconta la storia sua e del padre:

La storia con Franca Sebastiani e la figlia Cristiana

Massimo Ranieri ha avuto una lunga storia d’amore con Franca Sebastiani e dal loro grande amore il 6 luglio del 1971 è nata Cristiana. Che è stata riconosciuta pubblicamente solo diversi anni dopo, nel 1995. Nonostante la rottura, i due hanno sempre mantenuto un caloroso affetto, fino alla morte di lei. Franca Sebastiani è morta a Roma il 27 maggio del 2015, stroncata da un tumore che la affliggeva da tempo. Ha lasciato due figlie, Cristiana nata il 9 luglio del 1970 dall’amore con Massimo Ranieri, e Amalia. Lei è stata una grande cantante e scrittrice che ha lasciato un grande vuoto nei cuori di tutti e tutte.

L’ultima compagna del cantante

L’ultima compagna di Massimo Ranieri è stata Leyla Martinucci. Nata il 23 luglio del 1986 a Taranto, del segno zodiacale del Leone. Dopo il grande amore con Franca Sebastiani, il celebre cantante è stato al fianco dell’altrettanto nota cantante lirica per la bellezza di otto anni. I due si sono conosciuti durante una spettacolo e pare che lei sia andata a trovare Massimo in camerino. Per entrambi si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, tanto da decidere di iniziare una relazione nonostante la loro grande differenza di età di 35 anni. Questo aspetto non è mai stato un problema per loro. La loro relazione è tuttavia giunta al capolinea nel 2010, quando entrambi hanno deciso che forse sarebbe stato meglio prendere due strade diverse. Tra loro è rimasto comunque dell’affetto.

Massimo Ranieri oggi è fidanzato? Chi è la compagna attuale

Non abbiamo notizie in merito perché lui non ha più rilasciato notizie sulla sua vita privata. Secondo molte voci nel mondo del gossip, pare che Ranieri sia single. Forse non ha ancora trovato una nuova fiamma in grado di fargli battere il cuore. Nel frattempo, si gode la sua musica e la sua serenità. Non solo: la figlia lo ha anche reso nonno del piccolo Massimo Claudio e Ranieri cerca di essere presente per il piccolo: