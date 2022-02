Matrimonio a Prima Vista 2022: quando inizia, anticipazioni, concorrenti e dove vederlo in tv e streaming

Eccoci nuovamente con il tanto atteso reality “Matrimonio a prima vista” per la nuova imperdibile stagione 2022 da oggi disponibile su Discovery+. Tante le novità, i colpi di scena e le scoppiettanti anticipazioni nei prossimi giorni. Siete curiosi?

Quando Matrimonio a Prima Vista 2022?

Tornerà proprio tra qualche settimana, precisamente il 16 febbraio, su Real Time. Come da tradizione ormai consolidata, saranno 6 i protagonisti che accetteranno di sposarsi al buio. E, sempre come da tradizione, si conosceranno solo il giorno stesso del fatidico si. In questa edizione in campo al fianco dei protagonisti ci saranno il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione (confermatissimo dopo il debutto della scorsa stagione).

I sei protagonisti, come da tradizione, accettano di sposarsi “al buio”, conoscendosi solo il giorno del fatidico sì. A formare le tre coppie un team di esperti. In questa edizione in campo al fianco dei protagonisti ci saranno il sociologo Mario Abis, la sessuoloca e psicoterapeuta Nada Lofreddi e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione (confermatissimo dopo il debutto della scorsa stagione). Non ci rimane che attendere impazienti l’inizio imminente.