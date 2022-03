Morbius: trama, anticipazioni e cast del nuovo film al cinema con Jared Leto

Morbius. Era uno dei film più attesi per il 2020 ma, come è successo per molti altri casi, la data di uscita ha subito dei continui slittamenti a causa della pandemia. Ma ora, finalmente, ci siamo! Morbius è il nuovo film in arrivo nelle sale cinematografiche interpretato dal premio Oscar Jared Leto. Nelle sale italiane l’arrivo è previsto per giovedì 31 marzo, ma la critica al momento mantiene qualche riserva sull’efficacia del lavoro.

Lo spettro della critica italiana per l’arrivo nelle sale

Tuttavia, il progetto ha del potenziale, almeno stando alla trama: il protagonista è un Vampiro Vivente, uno dei nemici storici di Spiderman e appartiene al gruppo dei super cattivi Sinistri Sei, intorno al quale la Sony Pictures sta cercando di costruire il suo mercato (abbiamo già Venom di qualche tempo fa, ad esempio).

Il nuovo Film Morbius nelle sale dal 31 marzo

Tutta la storia è imperniata sulle vicende del geniale medico e scienziato biochimico affetto da una rara malattia del sangue. Lo scienziato cerca per anni una cura, un antidoto che possa finalmente salvarlo, così come coloro che si trovano nella sua stessa condizione. Ogni tentativo è vano, una fallimento dopo l’altro. Di fronte all’impossibilità, cerca però di mettere in atto un gesto estremo. Il presunto successo si rivela immediatamente per ciò che è: una vera e propria maledizione. Infatti il protagonista viene infettato da un sorta di forma di vampirismo.

Leggi anche: “L’Altro Buio in Sala”: grande successo per l’anteprima del film di Ciro Formisano

La sceneggiatura e la regia

Per gli esperti del settore, inutile sottolineare che la sceneggiatura di ‘Morbius’ prende ispirazione direttamente dai fumetti Marvel Comics ed è stata scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, i quali riportano nel film tutta la loro esperienza maturata nelle serie TV ‘Lost in Space’ e nel film di successo ‘Dracula Untold’, ‘The Last Witch Hunter’ e altri ancora. La regia del film, invece, è completamente affidata a Daniel Espinosa, autore di prodotti importanti come ‘Snabba cash’, ‘Safe House’ e ‘Life: non oltrepassare il limite’.

Un cast eccezionale: da Jared Leto a Michael Keaton

Per quanto riguarda il cast, il principe è sicuramente lui: Jared Leto (‘Dallas Buyers Club’, ‘Suicide Squad’), ma poi anche Matt Smith (‘Doctor Who’, ‘The Crown’), Tyrese Gibson (‘Fast & Furious’), Adria Arjona (‘True Detective’, ‘Emerald City’, ‘Pacific Rim: la rivolta’). Infine, anche un grande nome come Michael Keaton, che torna a vestire il ruolo di Adrian Toomes, l’Avvoltoio di ‘Spider-Man Homecoming’ (2017).