Netflix Italia, film e serie tv in arrivo a Febbraio 2022: il calendario con date di uscita e trame

Netflix Italia: ecco tutte le novità del catalogo per febbraio 2022. La già ricchissima programmazione di Netflix si andrà ad ampliare ancora di più a partire da febbraio. Tanti nuovi titoli tra film e serie TV. Sarà in questo mese che vedremo un nuovo fenomeno dopo l’exploit di Squid Game? Sbirciamo insieme le novità in arrivo sul popolarissimo servizio streaming.

Netflix Italia: ecco il catalogo di febbraio

Ecco le nuove serie TV che arriveranno a febbraio 2022:

Dion stagione 2 dal 1° febbraio 2022;

stagione 2 dal 1° febbraio 2022; Oscuro desiderio stagione 2 dal 2 febbraio 2022;

stagione 2 dal 2 febbraio 2022; Murderville stagione 1 dal 3 febbraio 2022

stagione 1 dal 3 febbraio 2022 Il colore delle magnolie stagione 2 dal 4 febbraio 2022;

stagione 2 dal 4 febbraio 2022; L’amore è cieco nuovi episodi dall’11 febbraio 2022;

nuovi episodi dall’11 febbraio 2022; Inventing Anna stagione 1 dall’11 febbraio 2022;

stagione 1 dall’11 febbraio 2022; Vikings: Valhalla stagione 1 dal 25 febbraio 2022;

stagione 1 dal 25 febbraio 2022; L’amore è cieco: Giappone (reality show, prossimamente in arrivo);

Ma non solo serie TV: in arrivo anche tantissimi film:

Il truffatore di Tinder , 2 febbraio 2022;

, 2 febbraio 2022; Non aprite quella porta, 18 febbraio 2022;

18 febbraio 2022; Tall Girl 2, 11 febbraio 2022.

Inverting Anna: la trama

Diamo ora un’occhiata a qualche trama. Partiamo con Inverting Anna, arrivo previsto per l’11 febbraio: sono previsti 10 episodi che racconteranno la storia di Vivian, giornalista al lavoro sul caso di Anna Delvey, erede tedesca di Instagram. L’affascinante donna sfrutta la sua bellezza per rubare: è infatti la più grande truffatrice di New York. Ma Anna incarna anche alcuni aspetti dell’America… e mentre attende il suo processo la donna instaura uno strano rapporto amore-odio proprio con la giornalista protagonista. Vivian, intanto, vuole scoprire chi è davvero la Delvey. La serie si ispira al celebre articolo di Jessica Pressler (produttrice dello show): How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine. Ma Inverting Anna non è l’unica serie attesa: ecco le trame di Fedeltà e dello spin-off di Vikings.

Fedeltà e Vikings: Valhalla

In arrivo proprio il giorno di San Valentino, Fedeltà è una serie tutta italiana che si ispira all’omonimo romanzo di Marco Missiroli. Essa parla di matrimonio, tradimento, gelosia, ossessione e insicurezze. Sono previsti 6 episodi che avranno per protagonista Carlo, insegnante part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto e ingegnere immobiliare. E mentre Carlo è affascinato dalla sua studentessa Sofia, Margherita è attratta da Andrea, il suo fisioterapista. La nuova casa a Milano diventa emblema di fedeltà a tutto tondo. A fine febbraio, il 25 nello specifico, approderà anche l’atteso spin-off di Vikings, Vikings: Valhalla. Queste puntante avranno per protagonisti Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e Harald Sigurdsson (Leo Suter). Verrà raccontato il loro viaggio da Kattegat all’Inghilterra e le loro battaglie per la gloria e sopravvivenza.