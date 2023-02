Nettuno, Silvana compie 101 anni, la festa…insieme alle forze dell’ordine (FOTO)

Cestarelli Silvana è l’ultra centenaria cittadina di Nettuno che in queste ore ha festeggiato il compleanno. E per i suoi 101 anni le è stata organizzata una festa…particolare. Per la lieta ricorrenza infatti la donna ha ricevuto la visita delle forze dell’ordine che hanno così scattato con lei una bellissima foto ricordo.

La visita “interforze” a Nettuno per i 101 anni di Silvana

Rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno festeggiato infatti insieme alla ‘nonnina’ l’importante traguardo raggiunto. A dispetto dei numeri anagrafici tuttavia Silvana è ancora molto attiva, in salute e in ottima forma. Per l’occasione allora, oltre che all’immancabile torta, la donna ha indossato degli occhiali ‘speciali’ e brindato insieme a poliziotti e Militari. Un gesto simbolico – che non capita di certo tutti i giorni – per testimoniare la vicinanza delle forze dell’ordine ai cittadini di Nettuno. E allora auguri Silvana per il tuo 101esimo compleanno anche dalla nostra Redazione!

Anzio, auguri a Letterio Storti: 100 anni!

Lo scorso anno il centenario di un’altra cittadina di Nettuno

Lo scorso anno, sempre a Febbraio e sempre a Nettuno, l’Amministrazione Comunale aveva festeggiato i 100 anni raggiunti da Elena Perazzi, residente nella periferia della città. Presenti a quell’immancabile appuntamento, oltre ai figli della signora Elena, erano stati anche i suoi “figliocci romani”: sì perché nel 1973, alla ricerca di lavoro, Elena bussò alla porta di una giovane coppia romana, in piazza Buenos Aires, ottenendo lavoro come “tata”. Da allora “Iaia”, così come è stata affettuosamente soprannominata dal figlio più piccolo della coppia, ormai adulto, è entrata nella storia di quella famiglia, non lasciandola più. Due anni fa invece, ad Anzio in questo caso, un altro cittadino era stato festeggiato per aver raggiunto il traguardo dei 100 anni. A Roccagorga infine, in Provincia di Latina, nonna Setta, in piena pandemia, era stata ‘premiata’ dal Comune per essere riuscita nonostante la sua età a sconfiggere il Covid.

Compleanno da record a Cisterna: ‘nonna’ Andalusa Magni compie 100 anni