Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2022: in studio da Giletti Marco Melandri

Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2022. Massimo Giletti torna nel consueto appuntamento del mercoledì con una nuova puntata del format in onda precedentemente sulla Rai. Anche stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, tanti ospiti e l’analisi della stretta attualità. Cronaca, politica ma soprattutto l’emergenza sanitaria con in studio personaggi destinati sicuramente a far discutere.

Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2022: ci sarà Marco Melandri

Inevitabilmente tutti i riflettori saranno puntati sull’ex pilota di moto Marco Melandri che ha fatto discutere per le sue presunte posizioni no vax e per le affermazioni rilasciate durante la protesta a Milano lo scorso weekend. Oltre a lui c’è attesa per capire quali saranno gli altri ospiti in studio. Al momento infatti non trapela nulla: chi ci sarà dunque in studio nella puntata di oggi?

Orario e dove vedere Giletti in tv

Non è l’Arena va in onda stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, su La7 in prima serata. La trasmissione inizierà alle 21.15 come di consueto. Dopodiché per rivedere la puntata e i momenti salienti è possibile visitare il sito ufficiale dell’emittente televisiva.