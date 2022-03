È già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce nuove regole per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Con la sua introduzione ci saranno alcune novità, in vigore a partire dal prossimo 1 aprile.

In particolare, cambieranno le norme per le persone positive e i loro contatti. Infatti dal prossimo 1 aprile per uscire dall‘isolamento sarà sufficiente l‘esito negativo di un tampone.

Nuovo decreto Covid, cosa cambia a partire dal 1 aprile:

A partire dal prossimo 1 aprile per le persone positive al covid non ci sarà più l’obbligo di attendere i 7 giorni — 10 se non vaccinati o per chi non ha la terza dose, oppure ha fatto la seconda da più di 120 giorni — per uscire dalla quarantena. Sarà infatti sufficiente l’esito negativo un tampone.

Novità in arrivo anche per i contatti stretti e i conviventi. Nel decreto viene infatti specificato che: ‘applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiatorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto’, evendo poi cura di ‘effettuare un test antigienico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto’.

Le regole in vigore fino al 31 marzo

Lo stato di emergenza legato alla situazione sanitaria ha le ore contate, scadrà infatti tra pochi giorni: giovedì 31 marzo. Cosa devono fare le persone positive fino a quella data?

La quarantena per le persone non vaccinate o vaccinate che hanno completato il ciclio da più di 120 giorni e per i guariti dal Covid da più di 120 giorni è di 10 giorni con un test antigenico o molecolare alla fine del periodo.

Invece, per le persone vaccinate anche con il booster o che hanno completato l’iter di vaccinazione da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni. Anche qui alla fine del periodo dovrà essere effettuato un test antigenico o molecolare.

Invece se si hanno sintomi il test va fatto dopo 3 giorni dallo loro comparsa. In caso di positività al primo tampone se ne può prenotare un altro a distanza di 7 giorni e si può uscire dalla quarantena dopo 21 giorni senza fare il tampone se nel’ultima settimana non si sono vericati sintomi.

