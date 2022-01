Nuovo Dpcm Febbraio 2022: dove si potrà entrare senza Green Pass, regole e novità

Nuovo Dpcm Febbraio 2022, via libera al testo definito. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato ieri, venerdì 21 gennaio 2022, il Dpcm con la quale vengono disciplinate le attività per le quali non sarà necessario esibire il green pass dal prossimo 1 febbraio. Tra queste non ci saranno i tabaccai per i quali scatterà l’obbligo di mostrare il pass base ottenibile mediante vaccinazione, guarigione dal virus o tampone negativo.

Dove si potrà entrare senza Green Pass dal 1 febbraio, regole e novità

Il Governo ha stabilito cinque settori ritenuti rientranti nella sfera delle esigenze essenziali e primarie. La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, negli ambiti degli Alimentari e prima necessità, dei servizi sanitari e veterinari, della giustizia e della sicurezza personale.

Questo l’elenco delle attività dove non sarà necessario esibire la certificazione verde dal 1 febbraio 2022:

Mercati ambulanti

Edicole all’aperto

Benzinai

Negozi di ottica

Negozi che vendono combustibili per abitazioni

Attività che vendono prodotti per animali

Uffici delle forze dell’ordine

Supermercati

Farmacie

Para farmacie

Nuovo Dpcm Febbraio 2022: l’elenco delle attività consentite con green pass e super green pass

Da gennaio, lo ricordiamo, sono in vigore le nuove regole circa i settori dove è richiesto l’utilizzo della certificazione verde rafforzata (vaccinazione o guarigione) o super green pass. A questo link è possibile consultare l’elenco delle attività consentite ad oggi (aggiornata al 18 gennaio 2022) ricordando che dal 20 gennaio è scattato l’obbligo del pass base per parrucchieri, barbieri ed estetisti, banche e finanziarie.