Operazioni ad Alto Impatto in zona Montesacro, Talenti e Conca D’oro: multati diversi esercizi commerciali

Roma. Continuano le operazioni ad Alto Impatto Distrettuale da parte della Polizia di Stato per contrastare i fenomeni delittuosi legati alla “movida’. Teatro dei controlli, questa volta, sono stati i quartieri Montesacro, Talenti e la stazione della metropolitana Conca D’oro.

I controlli ad Alto Impatto a Roma

I controlli, iniziati ieri sera, sono stati condotti dagli agenti della Polizia di Stato del III Distretto, con l’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione degli agenti di Polizia Locale Roma Capitale. In totale, gli esercizi commerciali interessati sono stati cinque.

Talenti

In zona Talenti, all’interno di un bar gli agenti hanno riscontrato 2 violazioni amministrative (ex art. 83 regolamento edilizio e Legge Regionale 22/19 in materia di commercio).

Conca d’Oro

In un altro bar, in via Tirreno, sono state controllate 9 persone. Una di queste è risultata inosservante alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Roma.

Controlli anche in un minimarket e in una sala slot

I controlli della Polizia hanno interessato anche un minimarket sempre in via Tirreno e una sala slot in piazzale Jonio. In entrambi gli esercizio non state riscontrate irregolarità.

Il bilancio dei controlli a Talenti e Conca d’Oro

Al termine dell’operazione ad Alto Impatto Distrettuale sono state identificate 59 persone. Le operazioni sono proseguite con l’istituzione di posti di controllo durante i quali sono stati controllati 35 veicoli ed elevate 15 contravvenzioni.

Leggi anche: Roma, spesa “gratis” al supermercato, poi l’aggressione e le minacce ai Poliziotti: due agenti feriti