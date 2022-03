Pacco mamma, arrivano gli aiuti per le donne in dolce attesa

E’ in corso una denatalità allarmante: ne danno notizia, attraverso i dati, Fratelli d’Italia. Nel 2019, nel Lazio, c’ stato un calo, rispetto al 2018, pari al 9,5%, l’anno successivo c’è stato un ulteriore calo del 2,8%. Ma il problema ha una portata nazionale e i rapporti dell’ISTAT sulle nascite e sulla fecondità manifestano un minimo storico dall’Unità. Per questo motivo è stato istituito il “pacco mamma”, un aiuto, tramite voucher, varato dal Consiglio regionale del Lazio che ha accolto un emendamento da Fratelli d’Italia. Entriamo nel dettaglio.

Il provvedimento

L’aiuto è rivolto a tutte le donne incinte che abbiano un reddito ISEE che non superi i 30mila euro: tramite questo voucher si potranno acquistare prodotti per i bimbi in arrivo. I dati relativi alle nascite sono allarmanti. «Nel ringraziare i colleghi di maggioranza per la sensibilità dimostrata vogliamo sottolineare l’estrema importanza di questo provvedimento che permetterà a tante donne di affrontare o portare a termine la gravidanza in maniera più serena», dicono Colosimo e Righini, parole riportante anche dal Messaggero. «Garantire o incentivare la natalità è un dovere delle Istituzioni e l’emendamento approvato oggi va proprio in questa direzione. Oggi la Regione Lazio ha scritto una bella pagina di civiltà e come Fratelli d’Italia siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo affinché ciò accadesse», continuano.

Pacco mamma: sostegno anche emotivo

Ma il “pacco mamma” non offre sostegno solo per i prodotti del nascituro: ci sarà un sostegno anche emotivo per le mamme con informazioni, ascolto, sostegno e linee guida. La proposta di Fratelli d’Italia è stata anche firmata dai consiglieri Massimiliano Maselli, Fabrizio Ghera e Antonello Aurigemma. L’investimento previsto è di mezzo milione di euro. Dovrebbero bastare a coprire i costi, anche se non è possibile calcolare con certezza quante donne con un reddito al di sotto dei 30mila euro resteranno in dolce attesa entro la fine dell’anno.

Leggi anche: Nuovo volantino Unieuro, ‘Risparmio vero a Tasso Zero’: offerte e sconti High Tech