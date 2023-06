Pagamento assegno unico giugno 2023 in ritardo? Le date, quando arriva l’accredito

[adrotate group="9"]

Quando viene pagato l’assegno unico di giugno? E’ questa una delle domande tra quelle più cercate in rete considerando che siamo arrivati a metà mese. Di conseguenza le famiglie attendono l’erogazione da parte dell’INPS del provvedimento di sostegno al reddito che dallo scorso anno ha sostituito, tra gli altri, gli ormai ex assegni familiari (dati in precedenza dal datore di lavoro). Ad ogni modo quando arriverà l’accredito? Vediamo insieme tutte le novità.

Date pagamento Inps Assegno Unico giugno 2023

Per quanto riguarda il pagamento della mensilità corrente gli accrediti seguiranno strade differenti a seconda della tipologia di beneficiario. Ricordiamo che inoltre a giugno alcuni utenti riceveranno anche il conguaglio (maggiori dettagli in questo articolo di approfondimento). Ad ogni modo i primi accrediti arriveranno già a partire da oggi, giovedì 15 giugno 2023, per coloro che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio (in tal senso tutte le domande dovrebbero essere lavorate entro il 21); dopodiché toccherà alle nuove istanze inoltrate da marzo in poi. Come sempre però, a prescindere, il pagamento della mensilità avverrà comunque entro l’ultimo giorno del mese, in questo caso venerdì 30 giugno.

Pagamenti in ritardo per l’Assegno Unico? Ultime news e novità

Al momento pertanto, alla luce del calendario sopra evidenziato, non si registrano particolari ritardi nel pagamento dell’Assegno Unico di giugno 2023. Per controllare lo stato della propria domanda, e vedere così la data effettiva di accredito, è necessario accedere al portale dell’INPS con SPID ed entrare nel servizio denominato “cassetto previdenziale del cittadino“. Qui, nelle sotto sezioni “Prestazioni” e poi “Pagamenti“, è possibile consultare anche quando verrà erogata la mensilità di giugno. Infine, per chi è in possesso dell’applicazione IO, generalmente viene inviata una notifica con l’esatta data della disposizione del pagamento.