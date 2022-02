Pagamento Reddito e Pensione di Cittadinanza febbraio 2022, quando arriva la ricarica: data, calendario e novità

Come ogni mese, anche a febbraio arriverà il pagamento del reddito e della pensione di cittadinanza: ma qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario? Quando verrà ricaricata automaticamente la carta di chi beneficia di questo bonus, messo a punto per aiutare le persone in difficoltà?

Leggi anche: Reddito di Cittadinanza 2022, cosa si può comprare (e cosa no) con la ricarica: l’elenco completo

Pagamento Reddito e Pensione di Cittadinanza a febbraio 2022: ecco quando arriva

Il pagamento, salvo cambiamenti, dovrebbe arrivare come sempre intorno al 27, quindi tra pochi giorni. Poste Italiane, poi, caricherà la carta nei giorni successivi, ma le date sono sempre orientative perché la somma potrà essere aggiunta un giorno prima o dopo. Ma ci sono delle differenze. I nuovi beneficiari o quelli che hanno richiesto il rinnovo dopo 18 mensilità di accredito avranno l’erogazione a metà mese, intorno al 15, mentre per tutti quelli che hanno ottenuto almeno una mensilità il pagamento arriva verso la fine del mese, di solito il giorno è il 27.

Come controllare il pagamento del Reddito di Cittadinanza

Ma come controllare l’avvenuto pagamento del reddito di cittadinanza? I beneficiari possono farlo in totale autonomia in poche e semplici ‘mosse’: basterà accedere al servizio dedicato sul sito dell’INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS e, una volta dentro, si potranno controllare tre voci. E cioè, ultima elaborazione, invio disposizione a Poste e rendicontazione Poste.

Cosa si può comprare e cosa no con il Reddito di Cittadinanza

Il reddito di cittadinanza, misura messa a punto per chi aiutare chi è in difficoltà economica, viene erogato tramite una carta, con la quale è possibile effettuare solo alcuni acquisti. I beneficiari, infatti, possono sicuramente utilizzare l’importo per comprare generi alimentari e di prima necessità, come medicinali, prodotti per l’igiene. O per pagare una visita medica. E’ possibile acquistare, con la ricarica, anche materiali scolastici, dispositivi tecnologici, elettrodomestici, abbonamenti ai mezzi pubblici, abbigliamento. Il reddito si può usare per pagare le bollette, la benzina, corsi.

D’altro canto, invece, il reddito di cittadinanza non si può utilizzare per giocare, per esempio, al Lotto, per acquistare o noleggiare navi e armi, materiale pornografico, articoli di gioielleria o di pellicceria. E’ indispensabile per l’acquisto dei beni di prima necessità, non per quelli considerati ‘superflui’.