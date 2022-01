Papa Francesco, dopo l’udienza generale del mercoledì, ha personalmente ricevuto la famiglia di Antonella e Lorena Flores Chevez. Il padre delle due sorelle ha ringraziato il pontefice per questo gesto di estremo valore che ha dato all’uomo la forza e la speranza per andare avanti. Oggi 19 Gennaio è, infatti, il primo mese dalla perdita delle due ragazze e una messa si terrà a partire dalle ore 18:00.

Roma: «Non le sento da giorni», la Polizia trova le due sorelle morte nell’appartamento

Antonella e Lorena: chi erano

Sono nate e cresciute a Centocelle le due sorelle Chavez di 19 e 23 anni. Erano stimate e rispettate da tutto il quartiere per il loro comportamento sempre educato e cortese e per la loro carriera scolastica. Il padre, infatti, le chiamava “le mie secchione” e afferma che non hanno mai negato il saluto a nessuno, erano solite infatti salutare ogni cittadino del loro quartiere. Il padre delle sorelle chiede ancora aiuto e notizie a chiunque sappia qualcosa in merito all’incidente avvenuto un mese fa che gli ha portato via entrambe le sue due figlie.

Antonella e Lorena: l’incidente

Le dinamiche dell’incidente non sono però ancora ben chiare. Si sa che è avvenuto all’alba di quel maledetto 19 Dicembre scorso mentre rientravano a casa dopo una serata tra amiche. La loro vettura si è schiantata contro un albero in via Cilicia. Nelle indagini per comprendere a fondo la dinamica dell’incidente, è stata posta sotto osservazione la conformazione della strada dove gli alberi costeggiano, fin troppo, la carreggiata in prossimità della curva a sinistra dove si è imbarcata la Peugeot 307 condotta da Antonella, la sorella maggiore. Si indaga per capire a questo punto se via Cilicia sia in sicurezza.

