Pensionati, bonus 90 euro: chi potrebbe riceverlo e chi sarebbero i beneficiari

Il bonus di novanta euro per i pensionati, non è destinato a tutti, ma spetta a una specifica categoria di pensionati.

In materia di sussidi e agevolazioni fiscali, figura il bonus fiscale di novanta euro destinato ai pensionati. Chiaramente questa misura economica, per aiutare concretamente i pensionati italiani, è destinata solo a una precisa categoria di pensionati rientrante nei requisiti di legge. Per sapere tutto in merito al nuovo bonus 90 euro per i pensionati over 75, quali sono le caratteristiche del bonus, chi può richiederlo e come fare la richiesta basta semplicemente leggere qui di seguito.

Le agevolazioni per i pensionati

Per migliorare il tenore di vita di molti pensionati italiani, di cui una grande percentuale percepiscono una pensione inferiore a mille euro mensili, sono state introdotte delle misure specifiche. Tutte le persone con redditto basso, pensionati compresi, aventi i requisiti necessari, possono ottenere delle agevolazioni fiscali.

Oltre le normali esenzioni per diversi servizi pubbliche spettano a chi ha superato i sessant’anni di età, il Governo ha introdotto diverse agevolazioni fiscali. I pensionati italiani avente un reddito basso possono infatti usufruire di vari opportunità di risparmio.

Tra i diversi aiuti economici a supporto dei pensionati, va citata in primis la carta acquisto. Tale carta d’acquisto, del valore di circa ottanta euro ogni bimestre, si può usare per fare acquisti alimentari e nelle farmacie.

Per chi ha superato i 65 anni, vi è la possibilità di ottenere una riduzione sulla tassa dei rifiuti, e per gli over 75, vige l’esenzione del canone Rai. Inoltre per gli ultra sessantenni, sono previsti sconti e agevolazione per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico, sconti per accedere nei musei, teatri e viaggi aerei.

In cosa consiste il bonus 90 euro

Il bonus novanta euro, è una misura destinata ai pensionati italiani che nei primi del mese ricevono la pensione dall’INPS. Vi sono alcuni italiani che non ricevono una pensione elevata, per cui per poterli aiutare dal punto di vista economico, il Governo ha introdotto questo bonus o rimborso pari a novanta euro mensili.

Per poter aiutare tutti i pensionati che si trovano ad avere delle difficoltà economiche, dovute a una pensione piuttosto bassa, vi è il bonus 90 euro. Quest’ultimo non consiste in un accredito nella pensione di novanta euro, ma in uno sconto nella bolletta. In pratica gli ultra settantacinquenni con basso reddito, si ritroveranno con dei soldi in meno da pagare.

Grazie a tele bonus, alcuni pensionati potranno evitare di pagare il canone Rai, che per legge si paga obbligatoriamente nella bolletta della luce. Secondo la legge tutti i cittadini con un certo reddito, aventi un età superiore ai 75 anni, hanno diritto all’esenzione del canone Rai. L’esenzione del canone a cui corrisponde il bonus, spetta non solo ai pensionati con più di settanta cinque anni, ma pure ai militari e i diplomatici.

A chi spetta e come richiedere il bonus 90 euro

Il bonus di novanta euro per i pensionati, è stato ideato per tutti i pensionati aventi un età superiore ai 75 anni d’età. Per poter fare domanda del bonus 90 euro è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva, nella quale si conferma di non possedere alcun apparecchio televisivo in casa.

Inoltre i pensionati esentati dal pagamento del canone televisivo, devo attestare di non avere un reddito superiore agli otto mila euro. Per poter godere dei benefici del bonus di novanta euro per i pensionati, come rimborso del canone Rai, basta fare la regolare domanda. Per evitare l’addebito del canone Rai sulla fattura elettronica, i cittadini aventi settantacinque anni di età, devono semplicemente presentare la specifica dichiarazione sostitutiva.

Per poter risparmiare i soldi del canone Rai, per chi è in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, è sufficiente fare tale richiesta di esonero all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione sostitutiva, necessari per richiedere il bonus di rimborso per i pensionati, va inoltrata per mezzo di posta certificata, raccomandata o di persona recandosi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.