Perché affidarsi a delle Agenzie di Digital Marketing?

La rivoluzione digitale ha trasformato radicalmente le abitudini dei consumatori, negli ultimi vent’anni l’avvento di Internet ha posto i titolari di qualsiasi attività dinanzi all’evidenza di dover mettere in discussione e ripensare molte delle strategie di marketing a cui erano tradizionalmente abituati, a fronte di una sempre maggiore integrazione con il mondo virtuale. Le agenzie di marketing non si interfacciano più esclusivamente con i tradizionali strumenti di diffusione di massa come la réclame televisiva o i cartelloni pubblicitari, viceversa adoperano gli strumenti del web. Il disorientamento è dietro l’angolo per coloro che desiderano trasferire il proprio business da offline ad online o sperano di aprire un e-commerce da zero, per questo è essenziale non improvvisarsi. Una adeguata pianificazione delle campagne pubblicitarie è elemento imprescindibile per l’ottenimento di risultati significativi come ad esempio un buon livello di visite e di acquisto del prodotto.

Cosa sono le agenzie di marketing digitale e quali servizi offrono?

Le agenzie per l’implementazione della comunicazione digitale si servono di internet e delle tecnologie online come computer, smartphone, social media o piattaforme digitali al fine di elaborare piani promozionali personalizzati per le aziende che desiderano far conoscere maggiormente il proprio brand ed aumentare i volumi di vendita. Le web agency mettono in campo team di inedite figure professionali molto ricercate e con competenze diversificate. Ci riferiamo specialmente al digital strategist, content manager, seo specialist, web copywriter, sem specialist, social media manager e key account manager. Offrono servizi di consulenza in molteplici campi e sono focalizzate sulla ricerca ed implementazione del migliore progetto pubblicitario personalizzato e modellato sulle reali esigenze del cliente e sulle caratteristiche della sua impresa. Nello strutturare le campagne pubblicitarie le Web Agency sfruttano l’azione combinata di una pluralità di strumenti, gestiti sapientemente da altrettanti professionisti poc’anzi citati. Si pensi all’ottimizzazione dei motori di ricerca, SEO o Search Engine Optimization, al marketing sui motori di ricerca, SEM o Search Engine Marketing, al content marketing, all’influencer marketing, al marketing via e-mail, all’automazione dei contenuti, all’ottimizzazione dei social media, alla creazione di un sito web o di landing page e ai piani di investimento in pubblicità online mediante inserzioni. Esse mirano, in prima battuta, a raggiungere un significativo numero di consumatori attraverso un buon posizionamento nei motori di ricerca, per poi captarne gli interessi e le preferenze con annunci sempre più personalizzati al fine di segmentare il mercato e selezionare coloro che, infine, appaiono più inclini ed interessati all’acquisto di un determinato prodotto o servizio.

Le Agenzie di comunicazione digitale concentrano i propri sforzi soprattutto sulla costruzione di un rapporto empatico con il cliente mediante la così detta Brand Awareness. La notorietà di marca è l’indicatore di quanto un determinato brand sia conosciuto e riconosciuto come top brand dai clienti.

Siccome il riconoscimento di un brand è un processo graduale, le agenzie di marketing digitale adottano strategie per fidelizzare il cliente, stabilendo un rapporto di reciproco affidamento in grado di consolidare l’affiliazione dei consumatori al marchio in questione.

Ma andiamo ad analizzare rapidamente e più nello specifico alcuni dei servizi offerti dalle Agenzie di Marketing Digitale.

Servizi di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) Tra i principali servizi offerti dalle Agenzie di Comunicazione Digitale non può non essere menzionata la Search Engine Optimization, ossia l’insieme delle tecniche che rivolgono la propria attenzione al miglioramento della scansione, indicizzazione e posizionamento di un’informazione o contenuto presente in un sito web, operata dai bot dei motori di ricerca, con l’obiettivo di essere tra i primi risultati che appaiono all’utente. In sostanza è importante pervenire ad un buon posizionamento nelle SERP, Search Engine Result Page, ossia le pagine di risposta alle ricerche degli utenti. La SEO parte dall’analisi del funzionamento dei motori di ricerca, inquadra gli algoritmi che ne dettano il comportamento, individua ciò che le persone cercano e le parole chiave.

Realizzare dei contenuti ottimizzati SEO sul proprio sito web significa arrivare a più utenti possibile ed arrivare a molte persone equivale a trovare potenziali acquirenti. Inoltre una buona strategia SEO implica la ricerca e l’analisi delle parole chiave più idonee al contenuto che s’intende sponsorizzare e che, si badi bene, possono essere più o meno specifiche (long key words e short key words) a seconda del target che intendiamo raggiungere, generale e più ampio o selezionato e di nicchia, ma anche potenzialmente più interessato all’acquisto del prodotto. Oltre a queste strategie è opportuna l’implementazione di un buon sistema di link building per ottimizzare il numero e la qualità dei link in ingresso verso un sito web.

La SEO è cambiata molto da quando ci sono gli assistenti vocali come Google e Alexa, qui puoi leggere un nostro confronto fra questi 2 sistemi.

Servizi di marketing sui motori di ricerca (SEM) Le agenzie di comunicazione digitale perfezionano altresì i servizi di marketing per i motori di ricerca che rappresenta il passo immediatamente successivo allo sviluppo di una buona strategia SEO. In effetti essere visibili ad un gran numero di papabili clienti non implica l’immediata presa visione dei nostri contenuti, questo perché è comunque possibile che l’utente non clicchi effettivamente sull’annuncio o sito in questione, sebbene ben posizionato. L’obiettivo deve essere quello di incuriosire il consumatore, captandone l’interesse al punto da convincerlo ad entrare sul nostro sito web. La SEM, secondo la definizione più accreditata, si incentra sull’advertising sui motori di ricerca, come il Google Advertising, e include tutti i processi di scelta delle giuste parole chiave con il diverso obiettivo di comparire tra i risultati sponsorizzati dei principali motori di ricerca. Sono strategie realizzate perlopiù mediante la pubblicità a pagamento tramite il metodo pay for click che implica un costo, anziché per ogni utente che visualizza l’annuncio, per ciascun utente che, in concreto, cliccando sullo stesso, accede al sito.

Su Google Ads è possibile fare anche campagne su Gmail che vengano recapitate direttamente nell’email del cliente, nel tab promozioni. Sai che è stata modificata l’intefaccia di Google? Qui puoi leggere un nostro articolo su questa intarfaccia e come attivarla.

Servizi di consulenza sull’automazione dei contenuti Con l’ingente quantitativo di dati degli utenti a disposizione la nuova frontiera delle attività delle agenzie di comunicazione digitale è rappresentata dall’automazione dei contenuti mediante soprattutto il machine learning e l’intelligenza artificiale. Le macchine non sono in grado di operare una selezione dei dati e delle interazioni concretamente rilevanti, per cui il nuovo ruolo delle Web Agency consisterà proprio nella individuazione di quelle informazioni utili da inviare ai servers delle piattaforme di Ads e si incentrerà sulle competenze di data analysis, attraverso la lettura e l’interpretazione dei dati sarà infatti possibile indirizzare verso il miglioramento delle performance del progetto.