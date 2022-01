Andrea Riccardi: chi è, età, curriculum e vita privata del nuovo candidato alle elezioni del presidente della Repubblica 2022

Ci siamo. Oggi ci sarà il primo scrutinio, le prime votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, il successore al Quirinale di Sergio Mattarella. E Andrea Riccardi potrebbe essere il candidato del centrosinistra, quello di ‘bandiera’, nelle prime votazioni. Ma chi è? Conosciamolo meglio!

Andrea Riccardi, chi è il candidato alle elezioni del Presidente della Repubblica: età e carriera

Andrea Riccardi è il fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed è stato proposto come candidato alle elezioni del Presidente della Repubblica prima dal Movimento 5 Stelle, poi è stato visto di buon occhio anche dal Partito Democratico. Riccardi è di orientamento progressista, cattolico-sociale: è nato a Roma nel 1950, ha alle spalle una lunga carriera accademica come professore all’università. Ha insegnato storia contemporanea a Bari, poi alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma.

Chi è Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio?

Il suo nome è legato alla Comunità di Sant’Egidio, di cui è stato il fondatore, impegnato da sempre, come fa sapere lui stesso nella promozione del dialogo e della pace a livello internazionale. Riccardi, in ambito istituzionale, ha fatto parte del governo Monti, dove ha ricoperto la carica di ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e nel 2015 è stato eletto Presidente della Società Dante Alighieri.

