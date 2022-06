Ballottaggio Sabaudia 2022 tra Mosca e Lucci: risultati, affluenza, orari, exit poll, segui la diretta in tempo reale

Ballottaggio a Sabaudia 2022 dove domenica 12 giugno c’è stato il primo turno delle elezioni amministrative valevoli per il rinnovo dei Consigli Comunali. Oggi, 26 giugno, i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo Sindaco della Città. A sfidarsi saranno i candidati Alberto Mosca e Maurizio Lucci. Alle ore 7.00 si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del Primo Cittadino.

Orario ballottaggio Sabaudia fino a quando si vota

I seggi, come è accaduto nel primo ‘step’, rimarranno aperti dalle 7.00 alle ore 23.00 di oggi. Per votare è necessario portare con sé la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. L’uso della mascherina, invece, resta raccomandato.

I risultati del primo turno delle comunali

A Sabaudia per queste amministrative, domenica 12 giugno hanno votato 9.155 elettori su un totale di 15.386 aventi diritto. La percentuale finale delle comunali è stata pertanto pari al 59.5%. Questi i risultati finali dopo gli scrutini che hanno determinato il ballottaggio tra i due candidati più votati:

Alberto Mosca: 30.58%

Forza Italia: 13.2%

Udc: 1.22%

Azione – Alberto Mosca Sindaco: 4.22%

Città nuova: 7.35%

Scegli Sabaudia: 6.8%

Maurizio Lucci: 24.31%

Lucci Sindaco: 16.08%

Coraggio Italia: 3.08%

Obiettivo in Comune: 4.26%

Affluenza ballottaggio Sabaudia 2022

I primi dati sull’affluenza al ballottaggio verranno pubblicati alle ore 12.00 di stamattina. Dopodiché ulteriori informazioni saranno diffuse alle ore 19.00, prima della comunicazione dell’affluenza finale delle ore 23.00.

Affluenza elezioni ore 12.00

In aggiornamento.

Affluenza secondo turno ore 19.00

I dati non sono ancora disponibili.

Dati affluenza finali ballottaggio ore 23.00

Dati non ancora disponibili.

Dove si vota per il ballottaggio a Roma e Latina

Nella provincia di Latina si voterà soltanto a Sabaudia per il ballottaggio. Assegnati invece al primo turno tutti gli altri Comuni in cui si sono tenute le comunali il 12 giugno scorso (Cori, Gaeta, Ponza, Ventotene, San Felice Circeo, Santi Cosima e Damiano). A Roma secondo turno necessario invece in quattro Comuni: Ardea, Cerveteri, Ciampino e Guidonia.

Risultati ballottaggio Sabaudia Mosca Lucci chi ha vinto

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di oggi non appena cioè si chiuderanno i seggi. Ad essere eletto sarà il Sindaco che avrà ottenuto il numero maggiore di voti.

Exit poll Sabaudia 2022

In questa sezione verranno pubblicati gli exit poll e le proiezioni sul voto in tempo reale. I dati verranno resi noti non appena disponibili.

Scrutinio voti in tempo reale

Dalle ore 23.00 segui dunque sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com lo scrutinio in tempo reale delle amministrative 2022. I dati verranno aggiornati in tempo reale e capiremo chi sarà il nuovo Sindaco di Sabaudia tra Alberto Mosca e Maurizio Lucci.