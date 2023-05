Elezioni Comunali a Pomezia 2023, sociale, Veronica Felici: “Combatteremo l’esclusione sociale, ecco le nostre proposte”

Tra i temi al centro del dibattito cittadino in vista delle elezioni a Pomezia vi è senza dubbio quello del sociale e del sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Ne parliamo con Veronica Felici, candidata alle comunali 2023 con il centrodestra unito, quando mancano ormai pochi giorni al voto. “Servizi sociosanitari e politiche abitative rappresentano il sistema degli interventi e delle prestazioni che hanno come scopo la prevenzione, la riduzione o la rimozione delle cause di disagio e di esclusione sociale”, ci dice la candidata. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono le sue proposte.

Sociale a Pomezia, parla la candidata a Sindaco Veronica Felici

“Tra le mie proposte – spiega Veronica Felici – per ridurre le condizioni di bisogno e di difficoltà che limitano il pieno sviluppo e la partecipazione alla vita di relazione ci sono: la realizzazione delle Case della Salute, un nuovo tipo di strutture sanitarie di prime cure già previste dal Sistema Sanitario della Regione Lazio; la promozione della realizzazione di alloggi popolari con il sistema delle riconversioni aree industriali abbandonate e della costruzione di case in cooperativa sui terreni già urbanisticamente destinati; l’Assistenza agli anziani in solitudine; politiche a sostegno delle condizioni delle persone più deboli, miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili, regolamentazione dei servizi sanitari domiciliari, dell’assistenza scolastica”.

