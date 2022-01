Elisabetta Belloni: chi è, età, curriculum e vita privata della candidata all’elezione del presidente della Repubblica 2022

Ci siamo. Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso, il primo di una lunga serie, quello delle votazioni per il Presidente della Repubblica. Chi sarà il successore di Sergio Mattarella al Quirinale? Tra i nomi anche quello di Elisabetta Belloni, una diplomatica e una donna con un curriculum di spicco alle spalle. Ma conosciamola meglio!

Elisabetta Belloni, chi è la candidata alle elezioni del Presidente della Repubblica?

Elisabetta Belloni è una diplomatica, non fa parte di un partito politico specifico e in passato ha avuto ruoli istituzionali con governi sia di destra che di sinistra. Si può considerare un tecnico: di lei sappiamo che è nata a Roma nel 1958 e lavora come segretaria generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 2016. Ha una laurea in scienze politiche, parla quattro lingue e ha ricevuto anche la Legion d’onore in Francia. Nel 2021 è stata nominata da Draghi capo dei servizi segreti del paese, la prima donna a ricoprire questo ruolo.

Chi è il marito di Elisabetta Belloni? Figli e vita privata

Elisabetta Belloni è stata sposata con Giorgio Giacomelli, che purtroppo è morto nel 2017. Non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata e non sappiamo se abbia o meno dei figli.