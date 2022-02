Giuramento Mattarella Presidente della Repubblica 2022, data e orario: quando e come vederlo in diretta tv e streaming

I partiti, dopo una settimana di ‘trattative’, si sono messi d’accordo e hanno scelto di riconfermare come Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha deciso di restare al Quirinale. Ma quando ci sarà il giuramento? E dove vederlo in diretta tv?

Giuramento Sergio Mattarella Presidente della Repubblica: orario e dove vederlo in tv

Ci sono volute otto votazioni e alla fine è passata la scelta più “comoda”, ovvero quella di confermare il Presidente uscente come già accaduto in passato. Mattarella, così, al Quirinale si presenta con ben 759 voti su un totale di 1.009 grandi elettori. Ma quando ci sarà il giuramento? A che ora e dove vederlo in tv? Il 3 febbraio, data di scadenza del suo mandato, Mattarella farà un nuovo giuramento e parlerà di fronte ai grandi elettori, tra parlamentari ed esponenti regionali, che lo hanno votato. Poi, dopo il discorso, entrerà ufficialmente in carica per la sua seconda volta.

Come funziona il giuramento di Mattarella

Il giuramento di Sergio Mattarella è previsto giovedì 3 febbraio alle ore 15.30, proprio nel giorno in cui 7 anni fa aveva giurato da Capo dello Stato proprio lui. Il Presidente partirà dalla sua residenza con il segretario generale della Camera e per tutto il tragitto suonerà la campana più grande di Montecitorio, fino a quando non entrerà nel palazzo della Camera. Qui lo accoglieranno Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, poi dopo aver attraversato il Transatlantico entrerà in Aula, dove ci saranno drappi rosse e 21 bandiere tricolore. Il Parlamento, quindi, si riunirà in seduta comune, ci saranno i grandi elettori e dopo il giuramento verranno sparati ben 21 colpi dal cannone del Gianicolo. Così, per terminare l’evento, Mattarella leggerà il discorso al Parlamento, salirà sulla Lancia Flaminia d’epoca con Mario Draghi e andrà all’altare della Patria per omaggiare il Milite Ignoto. Sul cielo di Roma voleranno le frecce tricolore e Mattarella sarà a tutti gli effetti, per la seconda volta, Capo dello Stato.

Giuramento Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: quando ci sarà, data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming

Dove vedere il giuramento di Mattarella in tv?

Il giuramento di Mattarella sarà possibile seguirlo domani in televisione, quasi sicuramente in diretta su Rai 1 e su LA7. Ma non solo. Si potrà vedere anche sui canali come RaiNews24, SkyTg24 e Tgcom24, quelli all news. In streaming, invece, si potrà seguire attraverso la web tv della Camera e il portale YouTube di Montecitorio.