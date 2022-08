Niccolò Ghedini, morto il noto avvocato di Berlusconi: aveva 62 anni

Non ce l’ha fatta Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e avvocato per anni dell’ex premier Silvio Berlusconi. L’uomo, che aveva 62 anni, è morto, stroncato una complicanza legata alla leucemia, che lui stava combattendo con tutte le sue forze. Forse una polmonite, che non gli ha lasciato scampo, proprio a lui che nei mesi scorsi, al San Raffaele di Milano, si era sottoposto a un trapianto di midollo.

Chi era Niccolò Ghedini

Niccolò Ghedini è stato a lungo l’avvocato di fiducia di Silvio Berlusconi, mentre dal 2001 ricopriva la carica di parlamentare con Forza Italia. L’uomo era nato a Padova, era laureato in Giurisprudenza e aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’avvocatura nello studio del padre. Grande appassionato di politica, al 2001 risale la prima elezione con Forza Italia, mentre nel 2006 Ghedini ha deciso di passare alla Camera e nel 2008 al Senato.

Il messaggio di Berlusconi

Commovente il messaggio che Silvio Berlusconi ha pubblicato sui social: “Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio”.

Messaggi di vicinanza e cordoglio dal mondo politico del centrodestra. Niccolò Ghedini è stato ricordato con affetto dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Ma anche da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che si sono stretti al dolore della famiglia.