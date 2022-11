Regione Lazio, Rampelli si candida: ‘Disponibile per fare il Presidente’. Quando si vota

Dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, ecco che iniziano a farsi strada le prime ipotesi su coloro che potrebbero prendere il suo posto. Rientra tra queste il nome di Fabio Rampelli, vicepresidente alla Camera ed esponente di Fratelli D’Italia.

Zingaretti si dimette da Presidente della Regione Lazio: ‘Contento di aver risanato il debito’

Fabio Rampelli candidato presidente della Regione Lazio?

A dare man forte a questa ipotesi è la stesso Rampelli: ‘Ho sempre dato a Giorgia Meloni la disponibilità a svolgere il ruolo più utile alla causa. Sono stato pronto a fare il candidato sindaco in passato e sono disponibile a fare il candidato governatore, se c’è bisogno di me. Presto ci concentreremo sulla scelta del candidato. Il centrodestra andrà compatto e i candidati qualificati non ci mancano’. Queste le parole di Rampelli in un’intervista al Messaggero.

Le prime (presunte) mosse

Nonostante al momento la candidatura di Rampelli resti un’ipotesi, l’uomo sembra avere ben chiaro la strada da voler percorrere: ‘L’impegno politico e sociale che mi muove non ha mai anteposto le ambizioni personali al perseguimento del bene comune. Nicola Zingaretti si è visto poco, con dieci anni di governo si può fare una rivoluzione e invece è scappato per non finire male, travolto dagli scandali’, afferma il vicepresidente alla Camera che poi aggiunge: ‘Il diritto alla salute va garantito quartiere per quartiere, casa per casa. Occorre dare priorità alla prevenzione e alla telemedicina, diminuire il numero dei malati ed investire su servizi sanitari di prossimità. E poi ci vuole un secondo piano casa a zero impatto ambientale per dare impulso all’economia’. Insomma, il programma (presento) dell’esponente di Fratelli D’Italia sembra essere piuttosto chiaro.