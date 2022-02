Pomezia, fervono i lavori per il nuovo centro commerciale: chiuso il sottopasso della Pontina

Fervono i lavori per il nuovo centro commerciale Conad a Pomezia ed è per questo che da oggi il sottopassaggio che porta in città è stato chiuso, transennato e il traffico è interdetto in quella zona.

Lavori a Pomezia: chiuso il sottopassaggio

Su via Pontina Vecchia a breve nascerà un nuovo centro commerciale e in questi momenti sono in corso i lavori per realizzare la rotatoria, nei pressi dell’Hotel Selene. E’ per questo motivo che il sottopasso che porta a Pomezia è momentaneamente chiuso, con le auto che vengono deviate su via dei Castelli Romani e con le ripercussioni sul traffico in città.

Telelaser sulla Pontina e lavori

Da una parte i lavori sulla via Pontina per la manutenzione di un sottopasso situato al km 19 dalle 22 alle 6, dall’altra gli autovelox e i controlli per verificare la velocità e il rispetto dei limiti. Oggi, martedì 15 febbraio, ci saranno le postazioni mobili sulla via Pontina e la settimana si concluderà domenica 20 febbraio con ulteriori verifiche sempre sulla SS 148.

