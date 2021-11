Quando iniziano i saldi invernali nel Lazio 2022: la data ufficiale e le regole

In arrivo i saldi invernali. La data prescelta, nel Lazio, è il 5 gennaio 2022. La durata prevista è fino al 16 febbraio 2022: 6 settimane. La delibera è stata approvata dalla giunta regionale, ora il provvedimento dovrà essere visionato dalla XI Commissione Consiliare, Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio.

Saldi invernali: quando inizieranno le offerte nel Lazio

Il giorno scelto è il primo feriale antecedente all’Epifania. Il primo mercoledì dell’anno, quindi. Durante la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ci si è iniziati a orientale per una data. La normativa regionale vieta le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti all’inizio dei saldi. «Sono certo che i saldi invernali 2022 contribuiranno a spingere i consumi e a dare vigore al commercio, un settore fondamentale dell’economia regionale che deve essere sostenuto per aiutarlo a superare le difficoltà che ha provocato la pandemia del Covid-19», ha affermato Paolo Ornelli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start Up e Innovazione.

