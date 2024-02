Quanto vale l’appartamento di 420 metri quadrati dove viveva Raffaella Carrà? Nel cuore di Roma Nord

Raffaella Carrà è un’icona della musica e dell’intrattenimento mondiale. La dipartita non ne ha scalfito la fama: quanto vale casa sua.

Rumore. Raffaella Carrà ne ha fatto tanto e a tre anni dalla sua dipartita ancora non è finito. Quel che bisogna sottolineare è che la donna ha sempre messo in mostra il proprio carattere e la propria professionalità contro i pregiudizi e a favore del pubblico. In grado di fare tutto, dominare il palco, sorprendere gli ascoltatori e sedurre con uno sguardo.

Brava, presente, piacente ed estremamente impegnata nell’inclusione sociale, ha sempre messo il cuore e la testa in ogni esibizione. Il caschetto biondo della signora Pelloni sapeva fare la differenza. Per questo il pubblico la premiava sempre, persino gli ultimi anni. Quando era tornata in televisione grazie a un altro grande professionista del settore. Stefano Coletta.

Raffaella Carrà, una vita a Roma Nord

La donna ha iniziato con le canzoni, poi è passata alla televisione, fino a unire entrambe le cose. Universi a sua disposizione che plasmava a seconda di idee, suggestioni e stati d’animo. Libera professionalmente, ancor più emotivamente. Quando c’era bisogno di fare la differenza e certi discorsi, tipo l’amore libero e figlio soltanto del consenso, non erano così scontati.

Requisiti che le hanno permesso di entusiasmare e guadagnare non poco anche sul piano economico. La casa della compianta performer si trova nel cuore di Roma Nord, a via Nemea ed è particolarmente bella. Spaziosa, ricca, confortevole e comoda. Stanze a disposizione per qualsiasi cosa. Addirittura anche una piccola palestra e la piscina.

Quanto vale la sua abitazione

Dimensioni contenute, naturalmente. La situazione è chiara: casa Carrà resta un’abitazione signorile dove la donna ha trascorso gli ultimi anni della propria vita. Doveva essere un museo, ma il progetto è poi rientrato nei ranghi, quindi l’immobile è in vendita. Vale 2 milioni di euro a cui vanno annoverate 1000 euro mensili per l’affitto.

Leggi anche: World Reputation Ranking: La Sapienza di Roma tra le migliori cento università al mondo

Chi non volesse assumersi una spesa del genere può sempre rivolgersi agli affittuari: gli annunci non mancano, ma appena si viene a sapere che è la casa della signora Pelloni molti girano l’angolo. Le cose di Raffa hanno un fascino particolare, al punto che anche sfiorarle diventa una responsabilità. Figuriamoci viverci dentro.