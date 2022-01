Ricattato per riavere indietro il marsupio: finge di pagare, ma organizza la trappola con la Polizia

24 gennaio 2022 a 45 anni nata e residente nel centro cittadino, lo avrebbe contattato per renderglielo. Ma la 45enne pretendeva una somma di denaro in cambio della restituzione. La vittima ha sporto denuncia alla polizia, organizzando così un tranello per cogliere in flagranza la criminale. E’ accaduto ieri, lunedì Norma : un uomo aveva smarrito il suo marsupio da motociclista e ne aveva denunciato la scomparsa, mettendo anche un post su Facebook. E’ stato allora che S.S., donna dinata e residente nel centro cittadino, lo avrebbe contattato per renderglielo. Ma la 45enne. La vittima ha sporto denuncia alla polizia, organizzando così un tranello per cogliere in flagranza la criminale.

Tentativo di estorsione: l’antefatto

Tutto era iniziato qualche giorno fa: un uomo aveva smarrito il proprio marsupio da motociclista contenente i documenti della sua moto Ducati, le chiavi di casa e altri effetti personali. L’uomo ha sporto denuncia e fatto anche un post su Facebook, lasciando il suo numero di telefono per essere contattato. E così effettivamente è stato: una donna di 45 anni, S.S., nata e residente a Norma, gli ha scritto su WhatsApp a proposito dell’oggetto smarrito. La 45enne, tuttavia, ha avviato delle vere e proprie trattative per la restituzione e pretendeva 150 euro, cifra poi ridotta a 50 euro. Ieri, 24 gennaio 2022, l’uomo si è recato presso il locale Commissariato Uffici per denunciare la situazione. Da qui è partita una manovra per cogliere la donna in flagranza di reato.

La trappola

La vittima avrebbe affermato di voler aderire alle richieste estorsive della 45enne, accordandosi per un appuntamento in zona Doganella di Ninfa. Qui avrebbe consegnato alla 45enne, che aveva precedenti per lesione e che era giunta accompagnata dal suo convivente, una banconota da 50 euro che era stata precedentemente fotocopiata e siglata. A quel punto i poliziotti sono intervenuti, arrestando la donna per estorsione. La 45enne è stata quindi sottoposta agli arresti domiciliari.

