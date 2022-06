Roma, alta tensione a Regina Coeli: detenuti picchiano un secondino e gli rubano le chiavi

Ancora problemi sul fronte sicurezza nelle carceri di Roma. Nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno 2022, un agente della Penitenziaria è stato aggredito, picchiato e quasi sequestrato da due detenuti che poi si sono barricati all’interno di una cella dopo avergli sottratto le chiavi. E soltanto grazie alla mediazione del Vicecomandante del presidio si è riuscito ad evitare ulteriori conseguenze.

Rompono una costola al secondino e gli rubano le chiavi

L’agente, dopo l’aggressione subita, è stato soccorso e medicato. I sanitari gli hanno riscontrato una costola fratturata e diverse contusioni su tutto il corpo. I detenuti nel frattempo, che erano riusciti a sottrargli alcune chiavi, sono rimasti chiusi in una cella per diverse ore fino a quando si sono convinti a rinunciare ai loro intenti arrendendosi. E purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi del genere.

Il Sindacato: «Serve più personale a Regina Coeli»

A raccontare l’accaduto è stato il segretario generale della Fns, Federazione Nazionale Sicurezza, Cisl Massimo Costantino, che è tornato sull’aspetto sicurezza: