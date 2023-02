Roma, ancora problemi nelle case popolari (ex Isveur) del Comune: “Infiltrazioni d’acqua, situazione surreale”

Continuano ad avere problemi – e grossi – i residenti degli alloggi popolari del Comune di Roma in Via della Tenuta di Torrenova al civico 120. Un tema che abbiamo affrontato anche in altre occasioni e che i cittadini non si stancano di segnalare. Ma malgrado gli appelli verso gli Enti preposti ad oggi nulla è cambiato.

Il caso delle abitazioni del Comune di Roma in Via della Tenuta di Torrenova

Tra i problemi principali che preoccupano gli inquilini ci sono senz’altro le copiose infiltrazioni d’acqua. Nel precedente servizio vi avevamo mostrato le foto delle abitazioni di una scala del palazzo, oggi la medesima segnalazione arriva da un altro gruppo di appartamenti. Anche in queste foto la situazione è abbastanza lampante. In attesa allora che le Istituzioni riescano ad intervenire viene lanciato l’ennesimo appello in merito alle condizioni in cui alcuni cittadini (di serie B?) devono vivere. E in molti casi parliamo di soggetti fragili, spesso persone con disabilità.

Massimiliano Scermino, Associazione Ra.di.ci

“Della problematica tutti gli uffici sia Municipali fino ad arrivare in Campidoglio sono al corrente, ma nonostante gli sforzi di associazioni e cittadini nessuno si preoccupa minimamente di muovere un dito quantomeno per tamponare la situazione che preoccupa gli inquilini. In alcuni casi parliamo anche di alcune situazioni estremamente delicate con invalidità al 100% oppure con l’ossigeno terapia h24. Un dramma insomma“, ci spiegava appena poche settimane fa Massimiliano Scermino dell’Associazione Ra.di.ci che si occupa delle condizioni degli alloggi popolari del Comune di Roma nella zona delle ‘torri’. Circa un anno fa, sempre di questi tempi, l’Associazione aveva inoltre già segnalato il problema sottolineando l‘assenza di manutenzione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) in questione responsabile di copiose “infiltrazioni di acqua provenienti dalle dalle terrazze”. Le stesse per le quali, a distanza di oltre un anno, non è stato posto in essere alcun intervento.

