Roma, brucia l’ex Mira Lanza: fiamme nello stabilimento tra degrado e rifiuti (FOTO)

Erano circa le 13.00 di oggi, 11 gennaio 2022, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Amedeo Avogadro 74 per spegnere un incendio all’ex Mira Lanza, storico stabilimento di candele, saponi e detersivi. Un alta colonna di fumo ha invaso il quartiere ed è stata visibile a diversi isolati di distanza.

Incendio all’ex Mira Lanza

Era l’ora di pranzo quando la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato una squadra Operativa 7A Ostiense con un’autobotte e il TA/6, per spegnere l’incendio avvenuto all‘ex stabilimento Mira Lanza in via Amedeo Avogadro 74. ad aver preso fuoco dovrebbe essere stato del materiale di vario tipo, abbandonato. Non risultano persone coinvolte.

La fabbrica Mira Lanza

La fabbrica Mira Lanza era stata fondata nel 1924, ma le sue origini sono ancora più antiche: risalgono infatti ale 1831, con la fondazione di una delle due fabbriche che, poi, si sono fuse proprio nella Mira Lanza. L’azienda è stata una colonna portante del settore fino alla fine del secolo: è infatti il 2001 quando il marchio e il logo Mira Lanza vengono definitivamente soppressi, dopo una crisi iniziata all’inizio degli anni Novanta. Tra i prodotti più famosi della fabbrica ricordiamo Ava, detersivo per il bucato a mano e lavatrice, poi anche ammorbidente dagli anni Ottanta. Ancora, molti ricorderanno gli omaggi legati ai prodotti Mira Lanza, come le storiche figurine: prima “donne al lavoro”, poi “Calimero e i monumenti d’Italia”, infine “Viaggi dell’Olandesina”.