Roma, Campo de’ Fiori e rione Colonna, blitz del Nas: due ristoranti multati per 10.000 euro

Blitz del Nas in centro a Roma. Controlli nelle ultime ore ad opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro e quelli della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, coadiuvati dall’assistenza dei Carabinieri del Nas di Roma. Le verifiche sono state rivolte ad alcune attività commerciali del centro storico. In particolare irregolarità sono state riscontrate in due ristoranti per i quali sono stati staccati verbali “salatissimi”.

Leggi anche: Ardea, la passeggiata al mare gli costa cara: era senza mascherina, multato

Roma, Campo de’ Fiori e rione Colonna: maxi multa per due ristoranti

Il primo ristorante sanzionato dai Carabinieri è stato a Campo de’ Fiori. Amaro “il conto” per il titolare multato di 7.834 euro. La seconda maxi sanzione ha riguardato invece un locale situato nel rione Colonna che se l’è cavata, per così dire, con un verbale da 2.000 euro. Ad entrambi i ristoranti, si apprende, sono state contestate carenze igienico sanitarie dei locali, segnalate alla competente A.S.L. e per omessa applicazione dei sistemi di autocontrollo. In tutto sequestrati anche 20 kg di alimenti di vario genere.

Leggi anche: Anzio, caffè “amaro”, in tre senza green pass, multato anche il titolare: «Non ha controllato»