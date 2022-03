Roma, entra in un asilo armato di coltello, quindi si scaglia contro i Carabinieri

Era circa l’1 di questa notte, tra il 15 e 16 marzo 2022, quando la Polizia Locale è stata allertata per la presenza di una persona all’interno di un asilo nido. E’ successo a Roma, dove un uomo armato di coltello si è introdotto nella scuola e ha rubato dei contanti. Non solo: quando i carabinieri sono intervenuti ha opposto resistenza, ferendo alcuni militari. Arrestato, dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere.

Ladro in un asilo nido: ha 39 anni

Si è introdotto in un asilo nido a Roma, in zona Appio Claudio, precisamente in via Fabrizio Luscino. Il suo obiettivo era rubare: ha infatti forzato degli armadietti grazie a un coltello, asportando così circa 600 euro in contanti. Ma le forze dell’ordine sono state informate e così, sul posto, sono intervenuti i caschi bianchi e i carabinieri. Finisce così in manette un cittadino straniero di 39 anni, accusato di porto di oggetti atti a offendere, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: l’uomo, infatti, durante le fasi dell’intervento ha opposto resistenza e ha ingaggiato una colluttazione contro i militari (alcuni hanno riportato lievi contusioni).

Asili teatri di orrori

Ultimamente gli asili stanno diventando teatro di brutte situazioni: non risale a molto tempo fa il caso della scuola nel III Municipio della capitale dove sono stati trovati dei ratti. In quel caso i genitori, disperati, chiesero anche l’intervento dei militari del NAS. O, ancora, la tragedia avvenuta alle porte di Roma, precisamente nel comune di Marino, dove un uomo si tolse la vita proprio a pochi passi da una scuola.

(Foto di repertorio)