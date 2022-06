Roma, incendio sul Raccordo: chiusa la carreggiata esterna, forti rallentamenti

Un pomeriggio davvero infuocato quello di oggi, lunedì 27 giugno. Numerosi i roghi divampati nella Capitale e nelle sue immediate vicinanze. Non fa purtroppo eccezione quanto accaduto sul Raccordo, dove proprio per via di un incendio è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna e si segnalano dei forti rallentamenti.

Incendio sul GRA: chiusa la carreggiata esterna

L’incendio è divampato fuori della sede stradale, all’altezza del km 57,700. Ciò ha reso necessario la temporanea chiusura della carreggiata esterna, all’altezza dello svincolo “Lopez – Parco de Medici”, al chilometro 59.

Viabilità

A causa dei numerosi incendi avvenuti oggi, i Vigili del Fuoco sono impegnati su diversi fronti e i disagi alla viabilità non si fanno attendere, purtroppo. A riguardo infatti si segnalano dei forti rallentamenti sul tratto di strada indicato.

La polizia stradale e le squadre dell’Anas stanno tuttavia lavorando alacremente per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.