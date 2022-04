Roma, la casa del pittore va a fuoco, quadri e opere distrutte: ancora gravi le sue condizioni

E’ un pittore la persona rimasta gravemente ferita ieri sera a Roma nell’incendio scoppiato in un appartamento situato in Via Giacomo Corradi. L’uomo, di 83 anni, è stato trovato privo di sensi nell’appartamento e tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. Subito gravi sono apparse le sue condizioni con l’anziano che è stato poi trasportato d’urgenza in Ospedale.

Incendio a Roma partito da materiale per dipingere

Adesso però sono emersi ulteriori particolari su quanto accaduto. In virtù della sua professione l’uomo aveva in casa numerosi quadri nonché materiale per la realizzazione degli stessi, gran parte del quale altamente infiammabile. Stando ai primi riscontri emersi si ritiene che le fiamme siano scaturite accidentalmente proprio da qui propagandosi poi al resto dell’appartamento. L’incendio, come vi avevamo già raccontato ieri, è stato devastante per le proporzioni ed hanno reso la casa inagibile. Sul posto sono intervenute anche le Volanti e il personale del Commissariato Monteverde.

Le condizioni della persona ferita in Via Giacomo Corradi

L’uomo, che viveva da solo e non ha parenti stretti nella Capitale, si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma. Al momento dell’intervento presentava numerose ustioni alla testa e al braccio ed ha riportato conseguenze anche a causa dei fumi inalati.

