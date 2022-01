Roma, la serata tra amici finisce in dramma: centrano un albero, poi si ribaltano con l’auto. Grave un giovane

Dramma del sabato ‘sera’ a Roma. Un grave incidente si è verificato nel weekend tra sabato e domenica intorno alle 2.00. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un albero per poi finire ribaltata sulla carreggiata dopo aver abbattuto anche un palo della luce. All’interno del veicolo quattro ragazzi che presumibilmente avevano trascorso la serata insieme: uno di loro è stato portato in ospedale in gravi condizioni.

Roma, prima si schiantano contro l’albero, poi si ribaltano: giovane in codice rosso

L’incidente si è verificato lungo via Prenestina all’intersezione con via Palmiro Togliatti, nella zona a cavallo tra Centocelle e il Quarticciolo. L’auto, una Fiat 600, ha dapprima sbandato e, dopo aver urtato contro un albero, ha impattato su un palo della luce ribaltandosi. A bordo del veicolo quattro ragazzi italiani, tra i 18 ed i 20 anni, tutti trasportati in ospedale per le ferite riportate. Di questi, come detto, uno è in codice rosso.

Accertamenti in corso

Ad occuparsi dei rilievi la Poliza Locale di Roma Capitale del gruppo V Casilino. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente nel quale al momento non risulta coinvolto nessun altro veicolo. Come da prassi sono stati disposti anche gli esami di rito (alcol e drug test) di cui però ancora non sono stati resi noti gli esiti.